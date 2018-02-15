Вашингтон, 15 февраля, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Члены Конгресса США от Демократической партии предложили законопроект, предполагающий выделение $1 млрд на защиту от хакерских атак во время выборов, сообщает 15 февраля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские хакеры

Данная инициатива была вызвана предупреждением американских разведывательных служб о том, что Россия вновь попытается вмешаться в новый электоральный процесс, запланированный на ноябрь 2018 года.

«Мы не можем позволить русским смеяться и радоваться их успехам на прошлых наших выборах. Их цель подорвать демократию», — подчеркнула лидер меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Члены Демократической партии уже выдвигали несколько аналогичных законопроектов, ни один из которых поддержан не был. Как отмечают эксперты, данная инициатива также не будет принята, так как не встретила одобрения со стороны республиканцев.

Вице-президент США Майкл Пенс подчеркнул, что американцы могут быть уверены в итогах выборов 2016 года, так как вмешательство Москвы не повлияло на их результаты.

Напомним, после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, ряд американских СМИ начал обвинять Россию во вмешательстве в данный процесс. Москва категорически отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что никаких доказательств относительно этого предъявлено не было.