Кейптаун, 15 февраля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума покидает свой пост. Об этом он объявил в телевизионном обращении к нации.

Kremlin.ru Президент ЮАР Джейкоб Зума

Зума говорил около 30 минут. Сначала он заявил, что не боится вотума недоверия или импичмента, и что решать вопрос о его отставке должен парламент. Ближе к концу выступления политик сообщил, что принял решение о немедленной отставке.

«Я решил уйти с поста президента немедленно», — сказал Зума.

Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса. Не исключено, что 15 или 16 февраля Рамапоса примет президентскую присягу, передает телеканал News24.

По словам члена исполнительного комитета партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) Джесси Дуарте, в правящей партии полагают, что все ее представители поддержат назначение Рамапосы на высший государственный пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля исполком правящей партии АНК вынес президенту ЮАР Джейкобу Зуме вотум недоверия. Зуме отвели 48 часов на то, чтобы покинуть свой пост.

О причинах вотума недоверия президенту в исполкоме АНК не сообщили. Президентские полномочия Зумы должны были истечь в 2019 году.

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