Москва, 15 февраля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Коммерческий банк «Уральский капитал» (ООО «УралКапиталБанк», город Уфа) лишился права на осуществление банковских операций. У кредитной организации Банк России отозвал лицензию, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Причиной стало использование кредитной организацией рискованной бизнес-модели, которая ориентировалась на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника «Уральского капитала».

Читайте также: Банк из Башкирии раздавал кредиты перед лишением лицензии

Вследствие чего на балансе сформировался значительный объём активов низкого качества, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

«Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно приказу Банка России, лицензия «Уральского капитала» отозвана с 15 февраля.

Добавим, что кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе России по величине активов.