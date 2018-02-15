Москва, 15 февраля, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Российские воины частных военных компаний (ЧВК), которые были ранены при авиаударе коалиции во главе с США под Дейр-эз-Зором в Сирии, доставлены в РФ. Они находятся в госпиталях Минобороны в Москве и Санкт-Петербурге. Такую информацию сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Лимонов: Активист «Другой России» пропал в Сирии

Официально ситуацию не комментируют ни в медучреждениях, ни в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по сторонникам президента Сирии Башара Асада в Сирии. Удар был нанесён в долине реки Евфрат с применением миномётов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолётов. В результате погибли четверо граждан РФ, некоторые получили ранения. По сообщению американских телеканалов CBS и CNN, «гибель русских» на территории Сирии — это первый случай. Также уточнялось, что от ударов американской коалиции погибли «сотни» граждан РФ. Однако эту информацию в МИД России опровергли.

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По заявлению оборонного ведомства России, 7 февраля сирийские ополченцы попали в провинции Дейр-эз-Зор под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий. В результате инцидента были ранены 25 ополченцев. Российских военнослужащих в этом районе не было.

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Напомним, в результате обстрела в Сирии погибли, по данным CIT, Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, Владимир Логинов из Калининградской области — предположительный участник частной военной компании «Вагнера».

Также в результате авиаударов в районе сирийского города Дейр-эз-Зор погиб один из активистов организации «Другая Россия» Кирилл Ананьев, ещё один активист пропал. Как написал в своём блоге писатель и лидер «Другой России» Эдуард Лимонов, «ещё один наш нацбол пропал у нас в Сирии, не выходит на связь, надеемся, отыщется».