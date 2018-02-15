Пхенчхан, Южная Корея, 15 февраля, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Женская сборная «олимпийских атлетов из России» (ОАР) по кёрлингу одержала победу над командой Китая. Встреча завершилась со счётом 7:6.

Autoreninformationen ansehen Керлинг

Спортсменки повели на площадке 11 эндов. Судьба поединка определилась в последнем энде, где команда ОАР смогла выиграть с минимальным счётом.

В состав сборной ОАР входят четыре кёрлингистки — Юлия Гузиева, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Виктория Моисеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная ОАР проиграла команде Великобритании в первом матче олимпийского турнира со счётом 3:10. В следующем матче они сыграют с командой Швеции.

Ранее бронзовую медаль в дабл-миксте по кёрлингу выиграли Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий.

Читайте также: Керлингистки ОАР проиграли Великобритании на старте Олимпийского турнира