Москва, 15 февраля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Рублевые пары 14 февраля практически всю торговую сессию снижались, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Рубль не на шутку возобновил укрепление, однако к концу дня ситуация кардинально изменилась. В завершение торговой сессии на Московской бирже за один доллар предлагали 57,6 руб., за один евро — 70,7 руб.

Основная причина — в дальнейшем падении цен на нефть. Котировки Brent опустились ниже $62 за баррель на фоне роста коммерческих запасов нефти в США. Пара евро/доллар 14 февраля снижалась, в связи с этим рубль оказался устойчивей к евро.

Днем ЕС опубликовал статистику по темпам экономического роста за четвертый квартал 2017 года, которая совпала с ожиданиями, — рост составил 2,7% в годовом выражении.

Тем не менее статистика из США оказалась более позитивной, в связи с чем доллар перетянул одеяло на себя.

Динамику рублевых пар 15 февраля по-прежнему будут определять цены на нефть и торги парой евро/доллар. В течение дня будет публиковаться важная статистика.

Скорее всего, «быки» продолжат борьбу за рост рубля. Днем пары могут торговаться в боковике, но уже к вечеру ожидается снижение.

Сегодня пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 57,2−57,6 руб., пара евро/рубль в коридоре 70,4−70,9 руб.

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