РФ предупредили о новых санкциях и давлении со стороны США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Конфликт в семье: Киев против белорусских миротворцев;
- Косовский вопрос: Словения готова убедить страны Евросоюза признать Косово;
- Политика давления: минфин США предупредил о новых санкциях против России;
- Вытеснить русский язык: сейм Латвии отклонил требование сохранить двуязычное образование;
- Игры с коэффициентами: в Госдуме придумали, как увеличить количество получателей страховых пенсий;
- «Билет в будущее»: президент России предложил новый проект для школьников.