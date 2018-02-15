Амстердам, 15 февраля, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Нидерландов Рууд Любберс скончался в возрасте 78 лет, сообщила пресс-служба правительства.

Rijksoverheid.nl Рууд Любберс

«Страна потеряла государственного деятеля мирового масштаба», — отреагировал на смерть политика действующий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

По информации СМИ, Рууд Любберс скончался в Роттердаме в кругу своих родных и близких. Причина его смерти не называется.

Любберс был лидером партии «Христианско-демократический призыв». Кабинетом министров Нидерландов он руководил с 1982-го по 1994 год.

Вступив на эту должность в 43 года, он стал самым молодым главой правительства в стране и впоследствии занимал данный пост дольше всех нидерландских политиков.

С 2000-го по 2005 год Любберс был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.