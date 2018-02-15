Нью-Джерси, США, 15 февраля, 2018, 03:40 — ИА Регнум. Гражданин России Дмитрий Смилянец признан американским судом виновным в причастности к крупнейшей в истории страны хакерской атаке и краже финансовой информации, передаёт телеканал RT.

Освобождение

Как сообщается, федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина к четырём годам, трём месяцам и 21 дню лишения свободы.

Вместе с тем Смилянец был освобождён в зале суда, так как уже отбыл данный срок, находясь под стражей в США.

Сообщается, что в ходе судебного процесса российский гражданин признал свою вину в инкриминировавшихся ему преступлениях. Размер компенсации, которую ему предстоит выплатить, будет определён на судебном заседании в апреле, либо ранее по соглашению сторон обвинения и защиты.

Как передавало ИА REGNUM, чуть ранее суд в Нью-Джерси по этому же делу приговорил гражданина России Владимира Дринкмана к 12 годам лишения свободы.

Фигуранты дела признаны виновными в краже 160 миллионов номеров кредитных карт с целью перепродажи их третьим лицам. Хакерской атаке подверглись по меньшей мере 16 компаний, в числе которых Nasdaq, торговая сеть 7-Eleven, авиакомпания JetBlue и другие.