Паркланд, США, 15 февраля, 2018, 02:53 — ИА Регнум. В результате стрельбы в школе в американском штате Флорида погибли 17 человек. Об этом сообщил журналистам шериф округа Броудер Скотт Исраэль.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

По информации местных властей, такое же количество человек получило ранения.

Подозреваемый в стрельбе на данный момент задержан. По сведениям полиции, это 19-летний бывший учащийся школы.

Установлено, что молодой человек ранее угрожал своим одноклассникам. Мотивы его действий в настоящее время выясняются.

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Напомним, трагический инцидент произошёл 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде на юге Флориды.