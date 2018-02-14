Москва, 15 февраля, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в 2017 году по итогам проверок забраковал более 12,6 тысячи партий мясной продукции из-за несоответствия требованиям по качеству. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Мясо

Как уточняется, всего за минувший год по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано более 160 тысяч проб мясной продукции.

«Забраковано 12 670 партий мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям, объёмом свыше 270 тонн», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отмечают, что доля мясных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по показателям безопасности (санитарно-химическим и микробиологическим), в последние годы остается на низком уровне.

Так, не отвечающими нормативам по содержанию загрязнителей химической природы в последние годы признаётся менее 1% проб мясной продукции, за 2017 год — 0,05%.

Не соответствующими нормативам по микробиологическим показателям в 2017 году были признаны 4,1% проб, по физико-химическим показателям, в том числе характеризующим качество продукции — 2,4%.

Требованиям по содержанию антибиотиков в минувшем году не соответствовали 0,2% исследованных проб мясной продукции.