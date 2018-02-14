Москва, 15 февраля, 2018, 01:36 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 14 февраля ввёл временный запрет на поставки в Россию свежих груш из Сербии в связи с подозрениями на их реэкспорт из третьих стран, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Груши

Подозрения у сотрудников Россельхознадзора вызвали обнаруженные в феврале в ходе проверок в торгово-розничных сетях партии груш «конференция», страной происхождения которых была указана Сербия.

«Россельхознадзор неоднократно выражал Национальной организации по карантину и защите растений Республики Сербия обеспокоенность случаями выявления на территории Российской Федерации плодоовощной продукции, нехарактерной по сортовому составу для Республики Сербия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях недопущения импорта сельскохозяйственной продукции, попавшей под продовольственное эмбарго в отношении стран, применивших санкции против России, было принято решение об ограничении ввоза, в том числе через третьи страны, груш из Сербии «до проведения экспертных переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны».

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Как передавало ИА REGNUM, осенью минувшего года у российских надзорных органов уже возникали подозрения о реэкспорте Сербией продукции из стран Европейского союза, в отношении которых действует российское эмбарго.

Сербские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что подозрения начали возникать на фоне значительного роста объёмов поставок сербской сельскохозяйственной продукции, при этом последней каплей послужила поставка инжирных персиков, которые в Сербии не выращиваются вовсе.

В связи с этим российская сторона потребовала от Белграда предоставить точные данные о площадях, занятых под посадки овощей и фруктов в республике.

В начале этого года сообщалось, что правительство Сербии приняло постановление о реестре экспортёров фруктов и овощей в Россию, в соответствии с которым были значительно ужесточены требования к компаниям, осуществляющим поставки на российский рынок.

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