Душанбе, 15 февраля, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана проверил более 10 тысяч географических названий в стране и обнаружил, что 1566 из них не соответствуют нормам таджикского языка. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщила журналистам руководитель Комитета Гавхар Шарофзода.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Таджикистана

«С целью изучения названий географических местностей на соответствие нормам таджикского языка, Комитет по языку совместно с соответствующими ведомствами провел в апреле 2017 года проверку. Мониторинг 10 295 названий показал, что 1566 из них, в том числе 836 сел, 58 джамоатов, 672 пастбищ, гор, рек, озер, родников, мостов и др. не отвечают нормам ст.19. Закона «О государственном языке Республики Таджикистан», — отчиталась она.

Напомним, что в день государственного языка в Таджикистане, 5 октября 2017 года, на собрании в Национальной библиотеке помощник президента по вопросам социального развития и связям с общественностью Абдуджаббор Рахмонзода в своем выступлении заявил о том, что несмотря на процесс переименования, который продолжается в стране уже пятнадцать лет, некоторые горы, реки, улицы и населенные пункты до сих пор носят «чужие» названия.

К слову, «свои» названия многообразностью не отличаются. Как после ряда переименований географических единиц в марте 2016 года подсчитало ИА «Азия-Плюс», в Таджикистане оказалось 38 Гулистонов и Гулистанов, 24 Мехната и Мехнатабада, 15 Дусти, 12 Бустонов, 10 Рудаки, по 5 Джоми и Вахдатов.

Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон (именно так в стране законодательно велено обращаться к главе государства) в День таджикского языка также подчеркнул, что «наречение детей именами и возрождение древних географических названий, которые являются зеркалом истории нашего народа и нашей страны и инструментом соединения вчерашнего дня с сегодняшним». И в таком случае нельзя не согласиться, что названный в честь президента поселок Рахмонобод является именно отражением новейшей истории страны.