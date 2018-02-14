Паркланд, США, 15 февраля, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Устроивший стрельбу в одной из школ в американском штате Флорида задержан полицией, передаёт телеканал Fox News.

U.S. Air Force Полицейский

Как сообщил представитель местных властей Роберт Ранси, подозреваемый является бывшим учеником данной школы.

Других подробностей о личности и возможных мотивах стрелка на данный момент не приводится.

Напомним, ЧП произошло 14 февраля в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде на юге Флориды.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, ещё порядка 20 получили ранения.