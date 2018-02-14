Буэнос-Айрес, 15 февраля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Аргентинские власти объявили вознаграждение за информацию, которая позволит установить точное местоположение пропавшей подводной лодки San Juan, передаёт агентство Telam.

Martin Otero Подводная лодка «Сан-Хуан» ВМС Аргентины

Как говорится в пресс-релизе министерства обороны страны, за соответствующие сведения власти готовы выплатить 98 млн песо (около $5 млн).

Напомним, дизельная подводная лодка ВМС Аргентины San Juan пропала в середине ноября минувшего года.

Судно перестало выходить на связь во время перехода из базы Ушуайя (архипелаг Огненная Земля) в Мар-дель-Плата (провинция Буэнос-Айрес). На борту субмарины находились 44 человека.

Спустя две недели после исчезновения субмарины командование ВМС Аргентины объявило о прекращении операции по спасению экипажа. До настоящего времени продолжаются поиски самой подводной лодки.

К поисковой операции привлекались корабли и самолёты нескольких государств, включая Российскую Федерацию.

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