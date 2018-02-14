Полиция проверяет сообщение о дорожном конфликте со стрельбой в Москве
Москва, 15 февраля, 2018, 00:40 — ИА Регнум. Правоохранительные органы проверяют информацию о дорожном конфликте со стрельбой на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.
Стрельба
По свидетельствам очевидцев, инцидент произошёл вечером 14 февраля на пересечении улицы Шолохова и Боровского шоссе.
По указанному адресу были направлены сотрудники полиции, однако по прибытии на место никаких признаков происшествия ими обнаружено не было.
Сообщается, что в настоящее время полиция проводит дальнейшую проверку по данному факту.
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