Москва, 15 февраля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Молодой на одной стороне памятной доски и зрелый — на другой. Таким увидел Сергея Капицу автор памятного знака, установленного на доме Академии наук (Ленинский проспект, 13), скульптор Георгий Франгулян. Почему? Более 60 лет ученый и бессменный ведущий легендарной программы «Очевидное — невероятное» прожил в этом доме. Въехал совсем молодым, растил детей и внуков, отсюда в 2012 отправился в последний путь.

Мемориальная доска Сергея Капицы на Ленинском проспекте 13 в Москве. Скульптор Георгий Франгулян

Благодаря такому решению дом стал похож на корабль: табличка с барельефами Сергея Капицы напоминает римские ростры или греческие кариатиды, которыми в древности украшали нос судна. И кажется, что дело, которому ученый отдал всего себя, продолжает жить. Корабль Капицы плывет к неизведанным мирам Вселенной, открывая их новые и непознанные грани.

«Если говорить о той форме просветительства, которую мы, прежде всего, относим к Сергею Петровичу, это великое «Очевидное — невероятное», то, конечно, это должен быть еще и замечательный психолог, — отметил на открытии памятного знака в день 90-летия Сергея Капицы (14 февраля) президент РАН Александр Сергеев. — Так, как он вел свои передачи и давал раскрываться своим собеседникам, это не многим дано. И мы понимаем, что в этом отношении ему сейчас равных нет».

Выступление президента РАН Александра Сергеева на открытии мемориальной доски Сергея Капицы

По словам главы РАН, Капица совмещал в себе много редких качеств, которые позволили ему стать властителем умов «нашей научной интеллигенции и нашей молодежи, наших школьников». Во-первых, Капица сам был крупным ученым, без чего невозможно оценить и понять глубину мысли других наук. Во-вторых, он был широким человеком, что позволяло «на своем просветительском поприще представлять разные науки». В-третьих, великолепным педагогом, потому что мог понятным языком донести до всех, «почему наука прекрасна и почему ей надо заниматься».

О масштабе личности Капицы и его удивительных педагогических способностях вспомнил экс-президент РАН, академик Владимир Фортов, отметив, что его очень не хватает сейчас всей нашей науке, всей нашей культуре.

«Наш факультет и курс попали под придуманную им систему государственных экзаменов по физике, — рассказал академик. — Был внедрен такой тезис, что надо не знать, а понимать. На экзамен можно было прийти с любыми книжками и конспектами. И разговор студента с преподавателем — с Сергеем Петровичем — оказывался очень глубоким: в течение первых 10 минут становилось ясно, знает студент предмет или не знает».

Сергей Капица скончался 14 августа 2012 года. А 5 марта 2014 года президентом Путиным был подписан Указ № 113 «Об увековечении памяти С.П. Капицы». Благодаря этому в день 90-летия выдающегося просветителя и ученого появилась памятная доска на доме, где он жил и работал более 60 лет.

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Сергей Капица — автор одного открытия, 14 изобретений и четырех монографий. Считается одним из основоположников клиодинамики — приложения математических методов моделирования к социально-историческим процессам. Несмотря на возражения некоторых оппонентов, Капица считал, что «общие вопросы применения методов математики к общественным явлениям требуют большого внимания и понимания». На основе этих методов ученый создал модель гиперболического роста численности населения Земли.

ТВ Культура из цикла «ACADEMIA». Лекция С.П. Капицы «Мир в демографическом зеркале» Часть I.

Ученый особое значение придавал информационному воздействию на большие группы людей. Накоплением информации в процессе этого взаимодействия он объяснял гиперболический рост численности землян и полагал, что информация важнее технологий. Возможно, этим объясняется такое внимание Капицы к просветительству.

ТВ Культура из цикла «ACADEMIA». Лекция С.П. Капицы «Мир в демографическом зеркале» Часть II.

Он стал для многих проводником в мир науки и открытий, рассказывая доступным языком о сложных научных проблемах, увлекая в мир «очевидного невероятного». Почти 40 лет, с 1973 года и до своей кончины в 2012 году Сергей Капица вел на телевидении программу «Очевидное — невероятное», приглашая в гости ученых, специалистов в разных областях. В 1980 году он был удостоен Госпремии за эту программу. А в год 35-летия программы Сергей Петрович получил специальный приз «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения как бессменный ведущий программы.