Вашингтон, 15 февраля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп проинформирован о ЧП, произошедшем в школе на юге штата Флорида. Об этом сообщает CBS со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Дональд Трамп

«Президент был поставлен в известность о стрельбе в школе. Мы следим за ситуацией», — сообщили в Белом доме.

Сам Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter выразил соболезнования семьям пострадавших в результате стрельбы.

«Ни один ребёнок, учитель или кто-либо ещё не должен чувствовать себя в небезопасности в американской школе», — заявил президент США.

По последней информации, один человек погиб и ещё порядка 20 пострадали в результате стрельбы в одной из школ города Паркланда во Флориде. По данным полиции, стрельбу устроил один из учеников школы. В настоящее время проводится операция по его поиску и задержанию.