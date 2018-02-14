Баку, 15 февраля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Президент США, государственный секретарь и правительство США оказывают поддержку проекту «Южный газовый коридор». Об этом на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сообщила исполняющая обязанности специального посланника и координатора по международным энергетическим вопросам Бюро энергетических ресурсов госдепартамента США Сью Саарнио. Она также отметила важное значение завершения этого проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Алиев в свою очередь напомнил о поздравительном письме президента США международной выставке «Нефть и газ Каспия — 2017», проведенной в Баку в прошлом году, высоко оценив поддержку, оказываемую проекту новой администрацией США.

Выразив удовлетворение тем, что проект будет реализован в ближайшее время, глава государства подчеркнул, что заседание консультативного совета, которое состоится 15 февраля, создаст хорошие возможности для обсуждения проделанной работы и предстоящих планов. Отметив, что работа по проекту продолжается в соответствии с графиком, глава государства расценил это как результат совместных усилий правительств, компаний, финансовых институтов стран, привлеченных к проекту.

15 февраля в столице Азербайджана состоится четвертое по счету заседание консультативного совета по проекту «Южный газовый коридор».

Всего на мероприятие соберутся представители 14 стран, семи международных финансовых институтов, делегация ЕС во главе с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, а также компании, так или иначе задействованные в реализации этого проекта.

Азербайджанские СМИ отмечают дебютное участие в обсуждениях проекта Румынии и Туркменистана, приезд исполняющей обязанности спецпосланника и координатора госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио и торгового посланника премьер-министра Великобритании баронессы Эммы Николсон.

В ходе министерского заседания планируется провести обсуждения по реализации «Южного газового коридора», включая дополняющие его проекты на территории Европы [речь идет о проектах интерконнектора Греция — Болгария (IGB) и Ионическо-Адриатического (IAP)], а также подписать ряд важнейших документов по дальнейшему развитию проекта.