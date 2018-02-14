Берлин, 14 февраля, 2018, 23:56 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала политиков из СДПГ и ХДС/ХСС вернуться к реальной работе, 14 февраля передает агентство Associated Press.

ИА REGNUM Меркель

В ходе своей речи в Деммине в Восточной Гремании Меркель, в частности, процитировала президента США Джона Кенеди:

«Дело политиков — служить стране. Хватит ныть!», — потребовала госпожа кацлер.

Напомним, в течение многих месяцев после выборов в бундестаг в 2017 году парламентские партии ФРГ не могли собраться в коалицию для формирования нового правительства.

В начале февраля 2018 года переговоры между социал-демократами и блоком Меркель о «великой коалиции», наконец, увенчались успехом.

Однако решение о коалиции еще должны поддержать все 464 тыс. рядовых членов СДПГ. «Почтовое голосование» социал-демократов по вопросу о коалиции начнется 20 февраля.