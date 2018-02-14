Баку, 14 февраля, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Внешний государственный долг Азербайджана увеличился на 1 января 2018 года до $9,398 миллиарда с $6,913 миллиарда годом ранее, сообщает Рейтер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

По данным министерства финансов Азербайджана, внешний госдолг составил 22,8 процента ВВП страны за 2017 год.

Во внешний госдолг Азербайджана входят прямые обязательства правительства и условные обязательства по кредитам, выделенным под госгарантию.

Как сообщал ранее министр финансов Самир Шарифов, увеличение внешнего долга Азербайджана связано с реструктуризацией внешних долгов Международного банка в прошлом году.