Москва, 14 февраля, 2018, 23:49 — ИА Регнум. Из-за отсутствия общей стратегии на внешнеполитическом направлении Россия рискует потерять свои позиции на Балканах. Об этом 14 февраля заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Борис Гуселетов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Говорится очень много общих фраз, а между тем есть очень конкретные вещи, в которых мы проигрываем. И мы их не анализируем», — заявил Гуселетов.

«Нужно иметь серьёзную стратегию и понимание, кто у нас партнёр, кто оппонент, кого можно игнорировать в этом регионе и что делать со СМИ, чтобы не терять молодые поколения. Наконец, как работать с элитами? Без решения этих стратегических вопросов мы будем проигрывать», — подчеркнул он.

По его мнению, в России при оценках ситуации в регионе опираются на устаревшие стереотипы, в то время как на геополитическом уровне на Балканах можно говорить уже о многостороннем противостоянии США, Евросоюза, России, Турции и, наконец, Китая, который заинтересован в транспортных проектах в регионе.

«Как мы должны определиться? Кто-то говорит, что давайте с Китаем дружить, кто-то говорит, что давайте лучше всё-таки с Евросоюзом… На самом деле это разделение — Балканы это европейская зона или российская?, — искусственное и в основном исходящее от тех же англичан. Такой тезис, который нам постоянно подбрасывают. Мы должны в этом вопросе определиться, и на мой взгляд, мы должны сделать выбор в пользу сотрудничества с Евросоюзом», — указал он.

Помимо того, что Россия не уделяет достаточно влияния своему военному присутствию на Балканах и военным базам, она и заметно проигрывает своим соперникам в «мягкой силе», продолжил эксперт.

«Кому принадлежат СМИ Сербии? Мы все знаем — отнюдь не нам, а в основном Германии. Мы проигрываем борьбу за массовое сознание. Можно долго жить на историческом капитале, но я убеждён, что СМИ, которые принадлежат не нам, приведут к тому, что всё больше людей в молодёжной среде будут относиться к России не так, как старшее поколение», — подчеркнул он.

Наконец, в России совершенно не ведётся какой-либо системной работы по влиянию и на балканские элиты, уверен Гуселетов.

«Мы говорим, что народ нас поддерживает, но решения-то принимает в первую очередь элита! Вспомните (первого вице-премьера, главу МИД Сербии) Ивицу Дачич. Примерно лет восемь тому назад это был малоизвестный политик, он возглавлял Социалистическую партию, приехал к нам в Россию в поисках партнёров и друзей… Я был на переговорах, и он, конечно, как представитель оппозиции просил определённую поддержку и финансовую, и политическую. Ничего он в итоге не получил. Сегодня кто он такой? Министр иностранных дел. И уже в Россию он не ездит как лидер партии. Он ездит в другие страны», — пояснил политолог.

Отметим, что ранее комиссар Евросоюза Йоханнес Хан представил новую Стратегию расширения Евросоюза. Если до последнего времени внешние границы Евросоюза предполагались практически незыблемыми, то теперь документ предусматривает присоединение к единой Европе ряда балканских стран. Таким образом, Евросоюз вернулся к вопросу принятия балканских стран в свой состав — впервые после саммита в Салониках 2003 года.

Согласно тексту документа, для Сербии и Черногории обозначены точные временные рамки — до 2025 года. В свою очередь, Албании и Македонии обещано начало переговоров о вступлении, Боснии и Герцеговине — будущий статус кандидата, а Косово — просто возможность «прогресса на европейском пути».