Донецк, 14 февраля, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики считают, что вооруженные силы Украины готовятся к очередной попытке силового решения конфликта в Донбассе. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил журналистам председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

U.S. Army Europe Images Литовский военный инструктор и солдаты ВСУ в ходе учений

«В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения», — рассказал Пушилин.

Он подчеркнул, что украинские власти вопреки всем договоренностям продолжают стягивать к линии фронта тяжелое вооружение, боевую и транспортную технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, ВСУ провели учения с целью отработать взаимодействие между подразделениями при широкомасштабном наступлении.

Пушилин детализировал: только на минувшей неделе для усиления 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ завершена переброска в район Авдеевки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В районе Артёмовска и важной узловой станции Попасная 10-я и 54-я бригады ВСУ провели учения с отработкой вопросов взаимодействия в ходе наступательных действий.

В учениях также приняли участие подразделения МВД Украины, Нацгвардии и СБУ.