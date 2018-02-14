Ереван, 14 февраля, 2018, 22:51 — ИА Регнум. США оповестили правительствօ Армении об угрозе возможных санкций в случае «существенных сделок» с российскими компаниями военно-промышленного комплекса, включенными в американский санкционный список. Об этом заявили газете «Айкакан жаманак» в посольстве США в Армении.

«Применяя давление на Россию, Конгресс показывает нашу обеспокоенность в связи с проявлением Россией агрессии по отношению к Украине, вмешательством во внутренние дела других стран и нарушением прав человека. Было оповещение правительствам и частным компаниям других стран об угрозе возможных санкций в случае «существенных сделок» с российскими компаниями, включенными в американский санкционный список. Мы предварительно не обсуждаем ни с кем наши санкции. Мы объявляем их, когда или если они существуют», — говорится в сообщении посольства США в Армении в ответ на вопрос о том, окажется ли Армения под прицелом американских санкций при заключении новых оружейных сделок с Россией и ведутся ли в настоящее время какие-либо обсуждения с армянской стороной по этому вопросу.

27 октября госдепартамент США опубликовал список российских организаций и ведомств, с которыми США запрещают совершать «существенные транзакции» третьим лицам.

В списке, составленном американской администрацией — 33 российских предприятия, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод и другие.

Как пишет РБК, в пояснении к документу уточняется, что само по себе попадание российских организаций в список не означает введения против них новых санкций. Их активы не будут замораживаться в США (за исключением тех структур, чьи активы уже подлежали блокировке в рамках существующих санкций). С ними запрещаются не любые сделки, а только «существенные». Тем, кто после 2 августа 2017 года совершил «существенную транзакцию» с российской организацией из перечня, грозят санкции, которые будут вводиться начиная с 29 января 2018 года. Меры наказания могут включать запрет на экспорт американских товаров в адрес нарушителя, запрет на привлечение заемного финансирования в США, отказ в американских визах, в том числе для менеджеров компаний, и т.д.

При этом четкого определения «существенной транзакции» в документе не дается, объективных критериев, таких как денежная стоимость сделки, не устанавливается. Госдепартамент США будет оценивать значимость сделки «по совокупности фактов», следует из документа, то есть у американских регуляторов будет достаточная свобода в том, что считать «существенной» сделкой, а что не считать.

Как пишет издание, попадание в список также сужает возможности для международного бизнеса компаний, которые сейчас находятся под секторальными санкциями США. Это «Ростех» и его дочерние «Рособоронэкспорт», «Оборонпром», «Вертолеты России», ОДК. Их поставки оружейной продукции на экспорт теперь могут быть признаны «существенными» транзакциями, за которые покупателей накажут американские власти.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия — второй крупнейший в мире экспортер вооружений после США, в 2016 году она поставляла оружие в 24 страны, в том числе в Армению и Азербайджан.

Однако пока неясно отразятся ли санкции на Армении и Азербайджане. В министерстве обороны Армении изданию verelq. am сообщили, что последствия такого развития ситуации скорее должны комментировать в министерстве иностранных дел, так как этот вопрос находится в политической плоскости.

Между тем, в МИД по сути от комментариев также отказались. Пресс-секретарь МИД Тигран Балаян лишь заявил, что «Армения высоко оценивает сотрудничество с нашими странами-партнерами».

По мнению директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, санкции США в отношении «Рособоронэкспорта» распространяются только на российские компании. Об этом он заявил в ходе обсуждения на тему «Возможное влияние американских санкций на последующее заключение военных сделок между Арменией и США».

По его словам, на законодательном уровне невозможно распространить данные санкции на покупателей российского вооружения.

«Это невозможно сделать юридически, и это может быть опротестовано. Поэтому более вероятно, что США не будут вводить какие-либо санкции против государств, которые покупают российское вооружение», — пояснил Евсеев, добавив, что Соединенные Штаты могут задействовать другие рычаги влияния.

При этом, как заметил эксперт, США могут сократить оказание помощи тому или иному государству, которое покупает российское вооружение, сократить количество программ, реализуемых на американские финансовые средства, уменьшить взаимодействие в некоторых других сферах, свести к минимуму поддержку в целом.

«То есть, как я полагаю, прямого воздействия на государства, которые приобретают российское вооружение, не будет. Здесь у администрации Трампа есть масса возможностей, поскольку то, что написано по поводу существенных объемов поставок российского вооружения, можно будет трактовать совершенно по разному», — пояснил Евсеев.

С учетом всего вышеизложенного, эксперт считает, что Армении не стоит беспокоиться по поводу введения против нее санкций со стороны США. Тем не менее, армянское лобби, которое довольно активно действует в США, должно начать информационную компанию по разъяснению американской стороне реального положения дел в регионе, донести до администрации Трампа, что сравнение финансовых потенциалов Армении и Азербайджана недопустимо, поскольку Ереван располагает значительно меньшими средствами, чем Баку, и сотрудничество Армении с Россией имеет жизненно важное значение.

Кроме того, как отметил Владимир Евсеев, Армения сотрудничала с США как в военной сфере, в рамках «Партнерства во имя мира», взаимодействия с НАТО и на двухсторонней основе, так и подписала с ЕС партнерское соглашение, и введение санкций в отношении Еревана может очень серьезно ударить по армяно-американским отношениям в целом, препятствуя их дальнейшему развитию.

По мнению координатора сайта «Разминфо» Карена Вртанесяна, риск для Армении попасть под санкции США всегда есть.

«С другой стороны, если вспомнить пример Ирана, в США прекрасно понимают, что у ряда партнеров России других вариантов просто нет», — сказал Вртанесян.

При этом он подчеркнул, что российско-американские отношения влияют на армяно-американское сотрудничество и наоборот, но в данном случае Ереван старается занимать максимально нейтральную позицию, и это понимают как в Москве, так и в Вашингтоне.

Министр финансов Армении Вардан Арамян также считает, что риск санкций существует.

«США имеют очень большое влияние на глобальную экономику, и неправильно думать, что, применяя санкции, они будут считаться с другими странами. Вашингтон даже не считается со своими европейскими союзниками, и это факт», — сказал он в интервью «Айкакан жаманак».

По словам Арамяна, в случае возникновения проблематичной для Армении ситуации будут начаты обсуждения с американскими партнерами.

Министр напомнил, что в свое время имели место подобные проблемы, но в случае с соседним Ираном, и хотя Армения хотя соблюдала свои международные обязательства, вытекающие из санкционного режима, но все же в виду своей географической специфики имела определенный люфт маневра.

«Иран — наш сосед и оказывает на нас экономическое влияние. Это обстоятельство было учтено. Россия играет большую роль в нашем регионе. Более того, в данном случае речь идет о безопасности, что для Армении очень сенситивная тема», — сказал Арамян.

Глава минфина имеет ввиду программу «Газ в обмен на электричество», которая началась в период санкций против Ирана.

Следует также напомнить, что в декабре 2017 года президент Армении Серж Саргсян подписал закон о ратификации соглашения о предоставлении Россией Армении государственного экспортного оборонного кредита в размере $100 млн на приобретение российского вооружения. Россия ранее предоставила Армении государственный экспортный кредит в размере $200 млн на финансирование поставок российского вооружения.