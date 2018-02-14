Москва, 14 февраля, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Между Евросоюзом, Россией, США и Китаем разворачивается серьёзная конкуренция за влияние на балканские страны, поскольку экономическая роль последних будет расти —они могут стать хабом по распределению энергоносителей по всей южной Европе, а также важнейшим транспортным узлом для международного транзита. При этом Россия имеет большие шансы закрепить своё доминирование в регионе благодаря выгодным взаимоотношениям с Сербией. Об этом 14 февраля заявил историк, дипломат Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«У Сербии сейчас уникальное положение. Из-за чего мы с Украиной разругалась? Она хотела сделать зону свободной торговли и с нами, и с Евросоюзом. Мы логично сказали, что сначала нужно её предоставить нам. Но у Сербии уже всё это есть. С 2000 года у неё зона свободной торговли с нами, с 2008 — с Евросоюзом. Сербы считают, что они могут играть своего рода роль моста», — заявил Платошкин.

«Сербия сейчас не хочет в Евросоюз. Она ведёт переговоры, но с 2009 года у них безвизовый режим с Евросоюзом. С 2008 года — соглашение о зоне свободной торговли. Практически всё, что она экономически от Евросоюза хотела — всё это у неё уже есть», — полагает он.

В то же время России удалось достичь крайне тесных военных и экономических связей с Сербией, что создаёт большой задел для дальнейшего сближения и упрочения роли Москвы в регионе.

«НАТО закономерно не предлагает Сербию не зовёт, потому что понимает, что тогда будут массовые волнения. Здесь мы ответили тем, что подарили шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72… (в конце 2017 года) и правильно сделали. Теперь сербская армия вооружена в основном нашим оружием», — отметил он.

Если же взять торговлю Сербии с Евросоюзом, то она, действительно, в 10 раз больше, чем с Россией. Однако Россия успешно застолбила для неё роль главного внешнего инвестора по наиболее перспективным проектам, отметил политолог.

«Если взять инвестиции, то мы немцев в Сербии превосходим, которые находятся на втором месте. За счёт чего? Турецкий поток: Балканы становятся громадным хабом по распределению энергоносителей во всей южной Европе. И мы купили контрольный пакет акций сербской главной нефтяной компании, которая всё это будет распределять», — указал Платошкин.

С другой стороны, вместе с ростом экономического значения балканских стран России придётся столкнуться со множеством серьёзных вызовов по тем направлениям, которым в Москве все эти годы уделялось недостаточно внимания — и речь идёт, прежде всего, о непосредственном политическом влиянии в регионе.

«Борьба идёт и с их стороны. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич работала девять лет в официальной американской государственной организации USAID. А кем она работала перед тем, как была назначена премьером? В американской компании Continental Wind, задача которой — ослабить зависимость Сербии от энергозавимости из России путём развития так называемых ветряных мельниц, на 27% сократив импорт нефти и газа из РФ. И если мы этому не будем противодействовать, такой вот кадровой политике — будет, конечно, плохо», — заметил он.

Ранее перед евродепутатами в Страсбурге комиссар Йоханнес Хан и глава европейской дипломатии Федерика Могерини представили новую Стратегию расширения Евросоюза, которая предусматривает присоединение к единой Европе ряда балканских стран.

Для Сербии и Черногории обозначены точные временные рамки — до 2025 года. Македонии, Албании, Боснии и Герцеговине и Косово лишь подтверждена европейская перспектива в общем виде. Албании и Македонии обещано начало переговоров о вступлении, Боснии — будущий статус кандидата, а Косово — возможность «прогресса на европейском пути».