Эль-Кувейт, 14 февраля, 2018, 22:45 — ИА Регнум. На саммите стран — участников возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принято решение выделить крупные финансовые средства на восстановление Ирака, сообщает 14 февраля телеканал Al Jazeera.

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По информации телеканала, спонсорами восстановления страны согласились стать Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Германия, Турция и Евросоюз.

Кроме того, в восстановлении Ирака будет участвовать Исламский банк и негосударственные организации. Общая сумма выделенных средств составила $30 млрд.

Отмечается, что самым щедрым донором выступила Турция, представитель которой заявил о готовности предоставить Ираку беспроцентный кредит в размере $5 млрд.

Стоит отметить, что ранее в иракском правительстве общий объем финансовых затрат на послевоенное восстановление оценили в $88,2 млрд, из которых $22 млрд потребуются на первом этапе.

В кувейтском саммите приняли участие представители 76 стран и более тысячи компаний и негосударственных структур.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на саммите в Кувейте министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о вкладе Украины в борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).