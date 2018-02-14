Углич, Ярославская область, 14 февраля, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Город Углич в Ярославской области был включен в популярный туристический маршрут «Золоте кольцо». Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил журналистам губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Alexxx Malev Углич. Алексеевский монастырь. Предтеченский собор

Напомним, в январе этого года состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с участниками Форума малых городов и исторических поселений. В ходе этой встречи глава Углича Светлана Савицкая попросила российского лидера включить её город в туристический маршрут «Золоте кольцо».

Губернатор Миронов сообщил, что сегодня было принято соответствующее решение.

Сегодня принято решение о включении Углича в маршрут «Золотое кольцо». Это большая победа всех угличан. Поздравляю!» — написал Миронов на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава региона также выразил уверенность, что вхождение в один из самых популярных маршрутов мира придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития.

Напомним, в старейший туристический маршрут России «Золоте кольцо» входили восемь городов из пяти регионов страны: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Углич стал девятым городом в «Золотом кольце».