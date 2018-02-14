София, 14 февраля, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Организаторы ежегодного факельного шествия неонацистов «Луков марш» в Болгарии готовятся провести свою очередную акцию в субботу, 17 февраля, несмотря на «осуждение» со стороны правительства, передаёт «Болгарское национальное радио».

Mpb eu Луков марш. София. 2014

Как сообщается, представители «Болгарского национального союза» отвергли критику представителей властей и назвали обвинения в неонацизме и антисемитизме в свой адрес «не соответствующими фактам».

Ранее правительство Болгарии выступило с официальной позицией, в которой «Луков марш» было охарактеризован как «постыдная провокация», наносящая ущерб репутации страны.

Национальный координатор по борьбе с антисемитизмом при правительстве Болгарии Георг Георгиев в этой связи отметил, что страна в своё время не только «устояла перед натиском нацистов», но и успешно сопротивлялась «репрессиям, давлению и террору коммунистов». Заявление его приводится на официальном сайте МИД Болгарии.

«Не верю, что сегодня болгарский народ пойдёт на провокацию, которая имеет целью вернуть нас в мрачные времена и заставляет нас почитать людей, которые по тем или иным причинам сочувствовали одному из самых мракобесных режимов в человеческой истории. И здесь следует ставить абсолютный знак равенства между всеми тоталитарными диктатурами, подавлявшими путём репрессий свободный дух и возможность для человека жить в соответствии с возможностями и желаниями», — говорится в заявлении.

Георгиев отметил, что «был бы очень рад», если бы марш неонацистов не состоялся, тем более «в столь важный исторический момент, когда он может угрожать репутации и международному имиджу Болгарии и отвернуть страну с европейского пути, по которому она движется».

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Как сообщало ИА REGNUM, факельное шествие неонацистов в память о болгарском генерале Христо Лукове проходит в Софии ежегодно с 2003 года, несмотря на формальные запреты городской мэрии. В этом году акция запланирована на 17 февраля. «Луков марш» превратился в главную консолидирующую акцию для болгарских ультраправых сил, для которых генерал Луков является культовой фигурой.

Христо Луков был военным министром Болгарии в 1935—1938 годах, создал и возглавил Союз болгарских национальных легионов, идеология которого была сходна с итальянским фашизмом и германским национал-социализмом, был активным сторонником альянса с Третьим рейхом во Второй мировой войне. В феврале 1943 года застрелен членами боевой группы БКП.

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