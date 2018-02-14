Женева, Швейцария, 14 февраля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Эксперты Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) заявляют, что очистка иракского Мосула от взрывоопасных веществ и неразорвавшихся бомб займет больше десятилетия, 14 февраля передает агентство Reuters.

The U.S. Army Жители Мосула

По словам представителя ЮНМАС Пера Лодхаммара, ситуация с разминированием Мосула затрудняется тем, что большая часть снарядов и мин находится под обломками зданий, которых в освобожденном городе более 11 млн тонн.

«По нашим оценкам, пройдет десять лет до тех пор, пока западный Мосул не будет очищен», — заявил Лодхаммар на пресс-конференции в Женеве.

Кроме того, многие неразорвавшиеся бомбы залегают глубоко под землей, «на глубине 15 метров и даже глубже», и даже простое откапывание таких бомб занимает «несколько дней, а иногда и недель».

В прошлом году ЮНМАС обезвредила 45 тыс. взрывоопасных объектов на территории всего Ирака, в том числе более 25 тыс. на западе Мосула. В текущем месяце число обезвреженных объектов в Западном Мосуле составило 2500.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе операции по освобождению Западного Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 24 марта 2016 года по 10 июля 2017 года погибли около 9000 человек.