Москва, 14 февраля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Сообщения британских СМИ на тему «опасного сближения» в проливе Босфор российского транспорта «Кызыл-60» и британского военного корабля «Энтерпрайз» не соответствуют действительности, заявил 14 февраля журналистам начальник отдела пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Geograph.org.uk Корабль ВМС Великобритании HMS Enterprise

Он уточнил, что российский транспорт и британский военный корабль прошли на дистанции 1 кабельтова (порядка 180 метров) друг от друга, что для довольно узкого пролива Босфор является нормой.

Единственное, что в сообщениях британских СМИ соответствует действительности, так это то, что оба корабля следовали на встречных курсах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля британская газета Daily Star заявила, что российский грузовой корабль «Кызыл-60» прошел опасно близко от корабля Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря.

«Корабль Королевского военно-морского флота прошел в считанных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности», — указывалось тогда в статье.