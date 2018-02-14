Москва, 14 февраля, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Александр Сидякин («Единая Россия») возмущен ситуацией, которая возникла вокруг Юлии Савиновских. Парламентарий обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вынесенного судебного решения.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

В Екатеринбурге многодетной матери Юлии Савиновских грозит уголовное преследование.

«Прошу Вас… обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вынесенного судебного решения. Кроме того, прошу рассмотреть возможность обратиться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод семьи Савиновских, нарушенных действиями Управления социальной политики Орджоникидзевского района Екатеринбурга, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе в установленных законом формах», — говорится в письме Москальковой.

Парламентарий также высказал недоумение по поводу того, что районный суд вынес решение, не дождавшись экспертизы, признавшей у Савиновских наличие психического расстройства, угрожающего детям.

«Уверен, что уполномоченный по правам человека сможет разобраться и восстановить не только справедливость, но и гуманность», — написал Сидякин в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, против Юлии Савиновских, у которой органы опеки отобрали двух приемных детей после того, как она удалила грудь, может быть возбуждено уголовное дело — соответствующую проверку проводят сотрудники полиции.

Социальные работники изъяли из-под опеки многодетной Юлии Савиновских двух мальчиков (у нее также есть три родных ребёнка). Женщина не согласилась с постановлением органов опеки и попечительства и обратилась в суд с иском. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал действия органов опеки и попечительства законными.