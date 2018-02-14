Тбилиси, 14 февраля, 2018, 21:28 — ИА Регнум. Правительство Грузии готовит новые реформы в финансовой сфере, которые, как утверждают представители правящей партии, принесут населению страны большие доходы.

Флаг Грузии

В чем конкретно будут выражаться эти реформы, пока не известно, но они обсуждались на встрече министра финансов Мамуки Бахтадзе с парламентским большинством, которая проходила 14 февраля.

«Встреча была очень интересной. Начинается новый этап реформ, который принесет больше доходов тем, кто трудится», — заявил после встречи лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

По его информации, новый пакет реформ, о которых говорил на заседании министр финансов, в ближайшее время представит гражданам премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Реформированием политики, экономики, всех сфер жизни страны правительство Грузии занимается на протяжении всех лет после обретения независимости, но существенного облегчения и улучшения своего положения основная масса населения пока не почувствовала.