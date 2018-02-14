Вена, 14 февраля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Вице-канцлер Австрии и лидер правой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе считает ошибкой решение властей страны о признании независимости односторонне отделившегося от Сербии края Косово. Об этом он заявил в интервью белградской газете «Политика» в преддверии своего официального визита в Сербию.

Gregor Tatschl Хайнц-Кристиан Штрахе

«Я думаю, что признание Косово является исключительно делом Сербии. Оказывать давление на страну в этом вопросу неправильно. Австрия как нейтральная страна должна была бы выступать здесь в качестве посредника», — сказал Штрахе.

По его мнению, «Косово, несомненно, является частью Сербии». «Мы резко критиковали признание Косово со стороны Австрии, но теперь это факт, который уже нельзя изменить», — сказал вице-канцлер.

Штрахе также подчеркнул, что проживающие на территории Косово сербы имеют «право на автономию и самоопределение». «Но для этого, к сожалению, необходимы длительные и сложные переговоры. Мне кажется, что Приштина очень нетактична в этом вопросе», — отметил он.

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Заявление вице-канцлера 14 февраля прокомментировал на заседании правительства министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, дав понять, что слова Штрахе не отражают позиции официальной Вены.

«Австрия давно признала Косово, и эта позиция не изменится в будущем», — приводит его слова сербская телерадиокомпания РТС.

Глава МИД Австрии также заявил, что одним из приоритетов предстоящего председательства страны в Европейском союзе во второй половине 2018 года будет поддержка евроинтеграции всех стран Западных Балкан.

Напомним, в начале февраля в Страсбурге была представлена Стратегия расширения Евросоюза на страны Западных Балкан. В документе обозначена перспектива для всех шести шести балканских претендентов на вступление в ЕС: Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании, Македонии, Сербии и Косово.

В документе как для Белграда, так и для Приштины обязательным условием получения членства в Европейском союзе названо заключение «всеобъемлющего юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений». Содержание данного соглашения до сих пор остаётся неопределённым, однако очевидно, что фактически оно должно будет означать признание Сербией независимости Косово.

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