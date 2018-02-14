Москва, 14 февраля, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстре теперь наказан за неверные политические высказывания, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 14 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Dmitry Rozhkov Сергей Железняк

Как заметил режиссёр, можно по-разному относиться к Владимиру Путину, но «сказать, что он бросается словами, это глупость полнейшая» и «абсолютно бессмысленно» пытаться себе представить, как российский президент говорит голландскому чиновнику: «Вы знаете, я хочу создать Великую Россию, включив в неё Украину, Белоруссию и Казахстан».

«Он (Зейлстре — прим. ИА REGNUM ) хотел на этом что-то «срубить», но понял, что попал впросак, — констатировал Шахназаров. — Теперь вынужден уйти — это наказание за неверные политические высказывания».

В свою очередь, другой участник передачи, депутат Государственной Думы РФ Сергей Железняк («Единая Россия») отметил, что голландский экс-министр не просто «расписался в собственном вранье».

«Тот человек, со слов которого он всё соврал, уже рассказал, как было дело, — заявил депутат. — Разговор шёл о другом, что в своё время действительно в состав России входили и Белоруссия, и Украина, и Казахстан. Речь шла не об экспансионистских планах, а о российской истории».

По мнению парламентария, такая ложь, на которую пошёл бывший глава МИД Нидерландов, говорит о люмпенизации политики в США и Европе, когда люди не останавливаются перед самими абсурдными заявлениями.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, глава голландского МИД Халбе Зейлстре уже много раз пересказывал невероятную историю о том, как он, будучи сотрудником Royal Dutch Shell, в 2006 году побывал на «даче Путина», где тот беседовал с представителями бизнеса. Как заявил Зейлстре, в той беседе Путин рассказал о территориальных амбициях «Великой России», которая рассматривает Украину, Белоруссию и Прибалтику как часть своей территории.

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Бывший директор Shell сознался: это он был на «даче Путина» в 2006 году

Несколько дней назад Зейлстре признался, что все эти годы говорил неправду: на даче он не был, а историю эту ему рассказал один из участников той встречи, о котором министр не упоминал, «защищая источник».

История получила продолжение, когда бывший директор компании Shell Йерун ван дер Вир, признался, что источником был он, хотя Зейлстре, мягко говоря, исказил то, что передавал ему ван дер Вир. Как оказалось, российский лидер вообще не говорил о территориальных претензиях России, а лишь отметил, что «Великая Россия» больше, чем сегодняшняя Российская Федерация, и когда-то в её состав входили земли Украины, Белоруссии и Прибалтики.

Опозоренный Зейлстре после этого ушел в отставку, высокопарно заявив, что «Нидерланды заслуживают министра, который не вызывает каких-либо сомнений». Насчет порядочности бывшего министра сомнений действительно больше нет никаких.