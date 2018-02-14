Алжир, 14 февраля, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Профсоюзы работников сферы образования, здравоохранения и телекоммуникаций Алжира объявили забастовку, 14 февраля передает агентство Associated Press.

Карта-флаг Алжира

Школьные учителя, преподаватели колледжей и вузов, медики и работники других отраслей требуют повышения зарплат.

По информации журналистов, в настоящий момент в Алжире закрыто большинство школ, люди стоят в огромных очередях в больницах, такие же очереди выстраиваются перед банкоматами.

На некоторых зданиях школ и других государственных заведений столицы Алжира развешены баннеры, критикующие правительство североафриканской страны.

По словам главы профсоюза учителей Алжира SNPEST Мезианы Мерианы, забастовка продолжится, пока правительство не выполнит требования о «срочном повышении зарплат».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом месяце экономические протесты проходили в другой стране Северной Африки — в Тунисе беспорядки охватили пять городов, в столкновениях с полицией были раненые и убитые.