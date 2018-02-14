Тель-Авив, Израиль, 14 февраля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. На пленарном заседании Кнессета Израиля сегодня, 14 февраля, был обсужден законопроект о дне памяти жертв Геноцида армян. Он был отклонен соотношением голосов 41 — «против» и 28 — «за», воздержавшихся не было.

Здание парламента Израиля

Законопроект о дне поминовения жертв Геноцида армян впервые был поставлен на обсуждение в ходе пленарного заседания израильского парламента — Кнессета. До этого резолюции о признании геноцида армян 5 раз выносились на обсуждение в Кнессете Израиля, но также были отклонены.

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Автором законопроекта на этот раз стала не составляющая меньшинство в парламенте фракция «Мерец», а партия «Еш Атид» («Есть будущее»), насчитывающая 11 депутатов.

В своей речи глава фракции напомнил слова, произнесенные в 1939 году Адольфом Гитлером: «Кто сегодня говорит о геноциде армян».

«И поскольку мы не говорим о геноцидах, они повторяются», — сказал глава фракции «Еш Атид».

Многие депутаты задавали вопрос: почему именно сейчас представлен этот законопроект? В ответ глава фракции «Еш Атид» Лапид сказал: «Это непростой вопрос, это не вопрос дебатов, это простой нравственный вопрос о том, можем ли мы, евреи, отрицать геноцид. Это не вопрос точек зрения оппозиции и власти, это вопрос совести евреев и неевреев».

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели во время обсуждения сказала: «После провозглашения независимости Армении в 1991 году главной целью министерства иностранных дел Армении стало международное признание Геноцида армян. В 2015 году правительство Армении поставило перед собой цель — добиться официального признания Геноцида армян со стороны США, Евросоюза и Израиля. Все они не признали Геноцид армян.

Этот вопрос несколько раз обсуждался, но наша позиция осталась неизменной. Очень важно признать трагедию армянского народа, и мы, евреи, понимаем это, но мы не можем изменить нашу внешнюю политику, поскольку существуют большие дипломатические проблемы» (цитаты по azatutyun. am).

После выступления замминистра иностранных дел Израиля предложила проголосовать против законопроекта. В ходе обсуждения прозвучали взаимные обвинения, после чего состоялось голосование.

Находящиеся в эти дни в Израиле члены парламентской делегации Армении не захотели присутствовать на состоявшихся в Кнессете обсуждении и голосовании.

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По мнению наблюдателей, в первую очередь стратегическое сотрудничество с Турцией является причиной, по которой Израиль не признает Геноцид армян.

Для признания геноцида со стороны еврейского государства Армении и Израилю нужны добрые и даже стратегические отношения, но сегодня они просто прохладные. Взаимоотношения Армении и Израиля во многом усложняются также более близкими отношениями Азербайджана и Израиля. Так, по мнению израильского политолога и экономиста Михаила Ошерова, экономические связи Армении и Израиля малозначительны и не носят стратегического характера. В отличие от экономических связей Азербайджана и Израиля, которые базируются на разностороннем торговом и военном сотрудничестве, в том числе на продаже азербайджанской нефти и на поставках израильских систем вооружений.