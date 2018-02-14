Милтон-Кинс, Великобритания, 14 февраля, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Британские полицейские в городе Милтон-Кинс освободили из рабства 36 человек, сообщает 14 февраля газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу британской полиции.

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Кроме того, правоохранители сообщили о выявлении преступной группировки, промышлявшей наркоторговлей и незаконной перевозкой людей.

«Группировка использовала автомобильные мойки для прикрытия своей преступной деятельности», — сообщила пресс-служба британской полиции.

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В результате полицейской операции были задержаны 15 человек, которых подозревают в использовании рабского труда. Кроме того, было изъято большое количество наркотических средств и наличных денег.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Свердловский областной суд признал виновными шестерых наркоторговцев и назначил им в качестве наказания от 9,5 до 17 лет лишения свободы.