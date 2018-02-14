Москва, 14 февраля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Редакция Первого канала приняла к сведению замечание Центральной избирательной комиссии в связи с трансляцией документального фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна о президенте Российской Федерации Владимире Путине и решила отменить показ финального эпизода, который был должен был транслироваться 15 февраля. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Первого канала.

Kremlin.ru Владимир Путин встречается с Оливером Стоуном

«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — заявили в пресс-службе Первого канала.

При этом редакция Первого канала считает важным прислушаться в мнению ЦИК и решила отменить показ финального эпизода фильма.

«В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку — в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Но принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода», — заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее глава Центризберкома Элла Памфилова предложила «Первому каналу» отложить показ документального фильма Оливера Стоуна о российском лидере Путине до окончания текущей избирательной кампании.

При этом Памфилова заявила, что в трансляции Первым каналом фильма о Путине нет агитационной цели, он не содержит призывов голосовать за или против кандидата, но комиссия предлагает телеканалу отложить показ до конца выборов президента РФ.