Москва, 14 февраля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко уже в таком возрасте, когда люди не меняются в лучшую сторону, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Петр Порошенко уже не может быть другим, — констатировал он. — Когда мы говорим о том, что происходит на Украине, надо говорить о том, будут ли там выборы своевременными или досрочными. Надежд на украинскую власть нет. Михаил Саакашвили теперь будет как живой свидетель того, что происходит на Украине, бегать по Европе. Заявления польского руководства уже абсолютно жёстко антиукраинские. Власть (украинская — прим. ИА REGNUM ) будет пытаться запустить эскалацию конфликтов, надеясь, что в случае обострения за неё заступятся и помогут. Сегодня единственный бизнес, который процветает на Украине, это бизнес на крови, и Порошенко продолжает на нём зарабатывать. Сам он несамостоятельная фигура».

В свою очередь, другой участник передачи, кинорежиссёр Карен Шахназаров не согласился с депутатом и отметил, что «люди меняются».

«Порошенко — идеальный Чичиков, — сказал режиссер. — Он очень умный персонаж, но фантастически циничный. Я не исключаю, что мы застанем время, когда Порошенко объявит себя лучшим другом России. Он чувствует, что вектор поворачивается. Народ Украины не хочет воевать, и надо искать шаги по сближению с РФ».

Третий участник передачи, политолог Александр Рар, развивая эту мысль, подчеркнул, что у Германии и Франции больше нет рычагов влияния на Украину. Реформ там не проводят, а выделенные ей деньги «неизвестно куда пошли»

Напомним, что поводом для этой дискуссии стали выяснившиеся 14 февраля подробности телефонного разговора, который состоялся между Петром Порошенко и Владимиром Путиным 12 февраля. Как стало известно, в ходе беседы президенты России и Украины обсудили выполнение Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными.