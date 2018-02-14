Берлин, 14 февраля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Правительство Германии обратилось к Великобритании с требованием предоставить «конкретный план» по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, 14 февраля передает агентство Associated Press.

Brexit

Заявление о необходимости «конкретного плана» по Brexit прозвучало от канцлера Германии Ангелы Меркель в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

«Для нас важно, чтобы Британия конкретизировала свои планы… время истекает», — заявила Меркель.

Переговоры канцлера Ангелы Меркель и премьер-министра Терезы Мэй будут проходить в Берлине в пятницу 16 февраля.

На прошлой неделе представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье уже заявил, что Лондон до сих пор не изложил свое видение будущих двусторонних отношений с Евросоюзом.

Напомним, датой выхода Великобритании из ЕС является 29 марта 2019 года. С момента окончательного решения о Brexit со стороны правительства Великобритании прошел почти год интенсивных переговоров.