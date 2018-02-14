Киев, 14 февраля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. На Украине активно обсуждают предложение Белоруссии предоставить своих военных для участия в миротворческой миссии в Донбассе. В частности сегодня, 14 февраля, министр обороны Белоруссии Андрей Равков подтвердил готовность Минска ввести на Донбасс белорусских миротворцев.

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«Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод в Донбасс миротворцев. Разумеется, в том числе и белорусских. Однако должны быть выполнены несколько условий. Первое — решение Совбеза ООН, он принимает соответствующие решения. К этому решению должно быть согласие страны, куда вводят, согласие страны, от кого выделяется контингент», — сказал Равков.

По его словам, в 103-й воздушно-десантной бригаде в Витебске есть миротворческая рота из хорошо подготовленных 100 белорусских военнослужащих.

В свою очередь, политический эксперт Владимир Горбач заявил, что Белоруссия не может быть участником миротворческой операции в Украине, поскольку она контролируется силовиками России.

«Беларусь позиционирует себя как посредник, а не воюющая сторона, напоминая о себе в позитивном ключе. Это серьезный момент, который выводит режим Лукашенко из международной изоляции. Переговоры в Минске уже отыграли серьезную роль… Сегодня все уже понимают, что Минские соглашения — замкнутый круг. Поэтому стороны пытаются говорить о чём-то другом, создается надстройка в виде переговорного процесса о миротворческой миссии. Это направлено на то, чтобы развязать минский узел… Вряд ли белорусская сторона может восприниматься Украиной миротворцем в этой ситуации. Беларусь контролируется российскими силовыми структурами, российскими спецслужбами и выступает союзным государством с РФ, входит в ОДКБ», — сказал Горбач 14 февраля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, генерал-майор запаса ВСУ, военный дипломат Петр Гаращук заявил, что в миротворческой операции в Украине не должны принимать участие военные России.

«Для нас не секрет, что Беларусь — часть союзного государства с Россией. Поэтому где они будут работать, с каким мандатом? Нам бывших военных страны-агрессора не нужно. Беларусь ни в коем случае нельзя отнести к стране-агрессору. Но надо учесть поведение руководства Беларуси. 27 марта 2014 года голосованием в ООН Беларусь — одна из десяти стран мира, голосовала против Украины в вопросе аннексии Крыма. Поэтому это очень деликатный вопрос», — сказал Гаращук 14 февраля в эфире «112 Украина».

По его словам, украинская сторона может согласиться на небольшое присутствие белорусских миротворцев в отдельных регионах Донбасса, но не на участке украинско-российской границы.

«Должно быть решение Совета Безопасности ООН, в котором должен быть определен мандат этой миссии и задачи. К примеру, если брать символически 10 человек, то возможно, но не на украинско-российской границе. Таких союзников нам там не нужно», — добавил Гаращук.

При этом политик, экс-спикер рады Александр Мороз считает, что предложение Минска ввести миротворцев самостоятельное, а не продиктовано Кремлем.

«Беларусь самостоятельное государство. Я уверен, что это личное мнение Лукашенко… Я не вижу никакой угрозы и проблемы в участии белорусского контингента. В нынешних условиях им нужно демонстрировать нейтральность и определенный уровень боеготовности», — сказал Мороз.

Политик также выразил уверенность в том, что нежелание Украины и США видеть в Донбассе российских миротворцев не должно беспокоить Кремль.

Как сообщалось, ООН рассматривает возможность ввода на Украину 4 тыс полицейских и миротворческого контингента в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Соответствующие данные представлены в отчете, который составлялся при участии бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Андерсом Фог Расмуссеном. Он считает, что цифра в 50 тыс миротворцев не является реалистичной, и Москва, вероятно, будет против такого большого контингента.

По мнению авторов документа, миротворческую миссию на Украине должна возглавить Швеция.

«Эта деятельность потребует привлечения ряда европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь», — заявил соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричард Гован.

Напомним, 16—18 февраля пройдет 54-ая Мюнхенская конференция по безопасности. На мероприятии бывший генсек НАТО Расмуссен представит отчет по миротворцам на Украине. Документ под названием «Сможет ли ООН объединить Украину» подготовлен Американским Институтом Хадсона совместно с Rasmussen Global Foundation.