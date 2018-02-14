Москва, 14 февраля, 2018, 20:08 — ИА Регнум. Мордовия по итогам 2017 года в очередной раз возглавила рейтинг российских регионов по уровню долговой нагрузки — соотношению налоговых и неналоговых доходов бюджета с объемом государственного долга. Соответствующие данные приводят в исследовании эксперты Национального рейтингового агентства, сообщает РБК.

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В течение прошлого года вопрос долговой нагрузки республики не решился, а только усугубился. Так, по итогам 2016 года показатель соотношения доходов и госдолга составлял 176%, к январю 2018 года он превысил 200%.

Этот уровень является рекордным для всех субъектов РФ.

Также по оценкам экспертов, в «красную зону», где госдолг превышает доходы бюджета входят Хакасия, Костромская область, Карелия и Кабардино-Балкария.

В «зеленой зоне», где показатель долговой нагрузки ниже 10% число регионов увеличилось с 9 до 11 субъектов в 2017 году. В этот перечень вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Владимирская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Приморский край, Ленинградская область, Алтайский край, Москва, Тюменская область. В Севастополе и Сахалинской области задолженность не зафиксирована.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 января 2018 года в России заработала семилетняя программа реструктуризации долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом. В рамках программы в 2018 и 2019 годах регионам нужно будет выплачивать только 5% от общей суммы задолженности перед федеральным бюджетом. В 2020 году ставка увеличится до 10%, а затем — в последние четыре года программы — вырастет до 20%.

При этом те регионы, которые продемонстрируют в 2018—2019 годах рост доходов темпами выше инфляции, смогут рассчитывать на еще более льготные условия — программа будет продлена до 2029 года.

Закон о госбюджете на 2018 год выделяет порядка 804,3 млрд рублей в виде межбюджетных трансфертов. Из них 645,1 млрд рублей уйдет на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, еще 48,7 млрд рублей будут направлены в регионы в качестве мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.