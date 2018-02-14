Чебоксары, 14 февраля, 2018, 20:00 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируется построить пятиэтажные многоквартирные дома. Новые дома могут появиться в микрорайоне «Ярмарка». Соответствующее постановление о проведении инженерно-геологических работ подписал глава адмнистрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В мэрии Чебоксар приняли «предложение ООО «Агрохолдинг «ЮРМА» и СХПК «Сад». Согласно документу, речь идёт об инженерно-геологических работах для подготовки документации по планировке и межеванию территории, ограниченной улицей Строителей, территорией парка «Лакреевский лес», Президентским бульваром, улицей Федора Гладкова.

«Проектируемая территория элемента планировочной структуры расположена в центральной части города Чебоксары, микрорайон «Ярмарка», — уточняется в документе.

Согласно техзаданию, площадь территории в границах разработки проекта планировки составляет около 15,67 гектаров. Проектом предусмотрено размещение объектов капитального строительства — пятиэтажных многоквартирных жилых домов со встроенными предприятиями обслуживания (6794,4 кв. метра). Также планируется строительство торгово-развлекательного центра.

Заказчиком выступает строительная компания «СУОР», которая застраивает микрорайон «Богданка» («Садовый»). Генеральный директор компании не раз становился фигурантом уголовного дела по факту невыплаты зарплаты.