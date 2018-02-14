СМИ: Россия и Турция в 2020 году подпишут второй контракт на поставку С-400
Москва, 14 февраля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Россия и Турция намерены заключить второй контракт на поставку зенитно-ракетных систем ПВО С-400, сообщает 14 февраля агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в военно-дипломатической сфере.
По информации агентства, после реализации первого контракта на поставку полкового комплекта ЗРС С-400 к июню 2020 года Россия и Турция намерены подписать второй контракт, подразумевающий продажу Анкаре второго полкового комплекта С-400.
Источник утверждает, что это должно произойти в 2021 году. В новом контракте будет содержаться пункт о производстве в Турции отдельных фрагментов ЗРС С-400, которые не имеют критически важного значения для тактико-технических характеристик этих зенитно-ракетных систем.
Стоит отметить, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и Рособоронэкспорт никак не комментируют это сообщение.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между РФ и Турцией о поставках Анкаре систем ПВО С-400 начались в ноябре 2016 года. О заключении контракта и внесении аванса 12 сентября 2017 года сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, общая стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составляет $2,5 млрд.
Российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» считается самой эффективной в мире и предназначена для уничтожения любых воздушных целей, а также крылатых и баллистических ракет на дальности до 250 км и на различных высотах до 27 км включительно.