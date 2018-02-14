Москва, 14 февраля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Россия и Турция намерены заключить второй контракт на поставку зенитно-ракетных систем ПВО С-400, сообщает 14 февраля агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в военно-дипломатической сфере.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

По информации агентства, после реализации первого контракта на поставку полкового комплекта ЗРС С-400 к июню 2020 года Россия и Турция намерены подписать второй контракт, подразумевающий продажу Анкаре второго полкового комплекта С-400.

Источник утверждает, что это должно произойти в 2021 году. В новом контракте будет содержаться пункт о производстве в Турции отдельных фрагментов ЗРС С-400, которые не имеют критически важного значения для тактико-технических характеристик этих зенитно-ракетных систем.

Стоит отметить, что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ и Рособоронэкспорт никак не комментируют это сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры между РФ и Турцией о поставках Анкаре систем ПВО С-400 начались в ноябре 2016 года. О заключении контракта и внесении аванса 12 сентября 2017 года сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, общая стоимость контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составляет $2,5 млрд.

Российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» считается самой эффективной в мире и предназначена для уничтожения любых воздушных целей, а также крылатых и баллистических ракет на дальности до 250 км и на различных высотах до 27 км включительно.