Москва, 14 февраля, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Сообщается, что в ходе разговора Путин обсудил с саудовским монархом ситуацию в Персидском заливе. Особое внимание было уделено проблеме Катара и его изоляции со стороны других арабских государств.

«При обсуждении обстановки в регионе Персидского залива король Саудовской Аравии остановился на отношениях между Катаром и рядом других государств. Российская сторона акцентировала, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации совместных усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом», — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры двух стран также условились, что продолжат контакты между Россией и Саудовской Аравией в будущем на разных уровнях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал короля Саудовской Аравии о ходе турецкой военной операции «Оливковая ветвь», которая проводится на территории Сирийской Арабской Республики против курдских сил.