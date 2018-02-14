Астана, 14 февраля, 2018, 19:38 — ИА Регнум. В селе Жармыш Мангистауского района Мангистауской области Казахстана объявлен карантин в связи с бешенством верблюдов, сообщает 14 февраля КазТАГ.

Верблюд

Издание отмечает, что в акимате (администрации) села Жармыш информацию введении карантина подтвердили. Власти обещали привить всех верблюдов.

По словам местных жителей, из-за бешенства погибли уже 40 лошадей и верблюдов. Сельчане с сентября 2017 года пытались обратить внимание местных властей на смерти животных.

В акимате Жармыш ответили, что анализы животных они брали несколько раз. Однако подтверждение вирусного заболевание пришло только тогда, когда сельчане сделали анализ за свой счет.

В сельском округе зарегистрировано 2700 лошадей 1747 верблюдов, 7000 овец и коз, а также 755 голов крупного рогатого скота.

Напомним, 17 января в пресс-службе Национального агентства по технологическому развитию Казахстана сообщили, что товарищество «НИИ промышленного биосинтеза» разработало технологию и производственный участок создания вакцины против бешенства сельскохозяйственных животных.