Воронеж, 14 февраля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Руководитель воронежской жилищно-коммунальной организации подозревается в присвоении 1,38 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, в 2016 г. в ходе ремонта коммуникаций на улице сотрудники предприятия перевели средства на расчетный счет подрядчика по подложным документам, а затем обналичили и вернули своему руководителю.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «присвоение в особо крупном размере». Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.