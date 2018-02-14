Казань, 14 февраля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Сотрудники отделения «Почты России» в Татарии — УФПС «Татарстан почтасы» — задержаны за кражу дорогостоящей электронной техники из посылок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МВД России, по предварительным данным ущерб составляет около 2 млн рублей.

George Hodan Арест

По словам представителя МВД Ирины Волк, задержаны шестеро должностных лиц логистического почтового центра. Установлено, что к кражам причастны начальник одной из смен, сортировщики, водители.

Полицейские установили, что сотрудники центра осматривали все поступающие посылки до их регистрации и отбирали наиболее дорогостоящие предметы — планшетные компьютеры, смартфоны, комплектующие к компьютерной технике и другую электронику. Похищенное складировалось в определенном месте и вывозилось один раз в неделю на почтовой машине. Для этого использовался автомобиль, предназначенный для развоза посылок адресатам. В дальнейшем товар продавали на интернет-площадках.

Преступников задержали на автодороге из аэропорта в Казань, когда они направлялись к месту выгрузки товаров, а также в офисе.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы» в свою очередь сообщает, что все виновные будут уволены, а в отношении их руководителей будут приняты «строгие меры дисциплинарного характера».

В управлении заверили, что «приняты меры по усилению безопасности пересылки отправлений, а также по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников».