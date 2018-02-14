Астана, 14 февраля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Между Астаной и Душанбе достигнута договоренность о рассмотрении вопроса взаимных поставок электроэнергии после подключения Таджикистана к Объединенной энергосистеме Средней Азии (ОЭСА), сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

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12 и 13 февраля в Душанбе проходило заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Участники обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия.

В ходезаседаниястороны договорились помогать друг другу налаживать прямые контакты при проведении бизнес-миссий между регионами Таджикистана и Казахстана.

В ходе заседания был подписан протокол, в котором определены дальнейшие пути сотрудничества двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, Таджикистан был отключен от ОЭСА в 2009 году из-за выхода из энергосистемы Узбекистана. Сети республики включены в объединенную энергосистему через узбекистанские линии электропередач.

В настоящее время Ташкент и Душанбе решают технические вопросы для подключения энергосистемы Таджикистана к ОЭСА.