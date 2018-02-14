Таджикистан и Казахстан договорились о возможных поставках электроэнергии
Астана, 14 февраля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Между Астаной и Душанбе достигнута договоренность о рассмотрении вопроса взаимных поставок электроэнергии после подключения Таджикистана к Объединенной энергосистеме Средней Азии (ОЭСА), сообщили 14 февраля в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
12 и 13 февраля в Душанбе проходило заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Участники обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия.
В ходезаседаниястороны договорились помогать друг другу налаживать прямые контакты при проведении бизнес-миссий между регионами Таджикистана и Казахстана.
В ходе заседания был подписан протокол, в котором определены дальнейшие пути сотрудничества двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, Таджикистан был отключен от ОЭСА в 2009 году из-за выхода из энергосистемы Узбекистана. Сети республики включены в объединенную энергосистему через узбекистанские линии электропередач.
В настоящее время Ташкент и Душанбе решают технические вопросы для подключения энергосистемы Таджикистана к ОЭСА.