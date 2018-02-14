Саранск, 14 февраля, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В Саранске после реконструкции открылся обновленный терминал аэропорта. Работы проводились в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщает ИА REGNUM.

Aviamordovia.ru Саранский аэропорт

Первые рейсы сообщением из Москвы, который выполнила авиакомпания «Победа», терминал принял утром 14 февраля. С 16 февраля регулярные рейсы по маршруту Москва (Домодедово) — Саранск — Москва (Домодедово) открывает авиакомпания «Сибирь» (S7 Airlines). Рейсы будут осуществляться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Старое здание аэровокзала было построено в 1964 году. За годы эксплуатации оно перестало удовлетворять современным авиационным требованиям. В ходе реконструкции на месте старого аэропортового комплекса была возведена совершенно новая воздушная гавань — с новой взлетно-посадочной полосой, рулежными дорожками, современным светосигнальным, радиотехническим и метеорологическим оборудованием.

Построен новый, отвечающий всем мировым требованиям пассажирский терминал с оригинальной архитектурой, использованием современных и актуальных технологий обслуживания пассажиров и грузов, обеспечения авиационной безопасности, удобной логистикой передвижения. Пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время проведения чемпионата. Работы на объекте осуществлялись в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», с финансированием за счет средств федерального бюджета по двум этапам в объеме около 2,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому аэропорт Саранска получил статус международного. На период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в аэропорту будет открыт временный пункт пропуска через государственную границу РФ.

Аэропорт столицы Мордовии закрылся на реконструкцию в январе 2017 года. Уже 28 декабря 2017 года принял тестовый рейс авиакомпании S7 Airlines («Сибирь») по маршруту Домодедово — Саранск — Домодедово. Первым рейсом в Саранск прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, которого встретили глава Мордовии Владимир Волков, премьер-министр Владимир Сушков.